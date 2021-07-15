فيديو.. عرض رئيس الوزراء فى احتفالية المؤتمر الأول لـ حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - نشر مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، عبر موقع "يوتيوب"، العرض الذى قدمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى.





قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر تشهد -على مدى تاريخها- مشروعا ضخما للدولة كل قرن، حيث إنه فى القرن الـ 19 كانت عملية حفر قناة السويس، وفى القرن الـ 20 ملحمة بناء السد العالى، وكل مشروع منها أخذ 10 سنوات، وكان محصورا ومحددا فى منطقة جغرافية بعينها. وقال رئيس مجلس الوزراء:"حفر القناة كان فى منطقة قناة السويس.. والسد العالى فى منطقة أسوان، وكان عملا هندسيا بغرض توليد الكهرباء، لكن عندما ننظر إلى مشروع (حياة كريمة)؛ نجد أنه - بحق وبكل ثقة - مشروع مصر فى القرن الـ 21. وأكد مدبولى -فى كلمة فى المؤتمر الأول للمشروع القومى (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصرى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى- أن (تطوير الريف) يمتد على جميع أرجاء مصر، عبر تنفيذ آلاف المشروعات التى ستنفذ فى وقت واحد فى كل القرى المصرية.

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