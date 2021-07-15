الإعلان عن إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة خلال مؤتمر تنمية الريف

جدة - نرمين السيد - وقالت عامر -ضمن المؤتمر الأول للمشروع القومى (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى- إن هذا الاتحاد يأتى متابعة للجهود التى تنفذ على أرض الواقع وتستهدف التنمية والبناء لكل الأهالى فى كل ربوع مصر لضمان حياة كريمة.

وأضافت أن تأسيس الاتحاد يؤكد حرص المجتمع على الشباب، ويأتى تأكيدا لجهود مؤسسات الدولة المختلفة من خلال التمكين وإتاحة الفرص لهم؛ للإسهام فى عجلة التنمية فى كل المجالات وتعزيز دور كيانات ومبادرات شبابية كبيرة على الأرض.