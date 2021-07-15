جدة - نرمين السيد - وقالت عامر -ضمن المؤتمر الأول للمشروع القومى (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى- إن هذا الاتحاد يأتى متابعة للجهود التى تنفذ على أرض الواقع وتستهدف التنمية والبناء لكل الأهالى فى كل ربوع مصر لضمان حياة كريمة.
وأضافت أن تأسيس الاتحاد يؤكد حرص المجتمع على الشباب، ويأتى تأكيدا لجهود مؤسسات الدولة المختلفة من خلال التمكين وإتاحة الفرص لهم؛ للإسهام فى عجلة التنمية فى كل المجالات وتعزيز دور كيانات ومبادرات شبابية كبيرة على الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلان عن إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة خلال مؤتمر تنمية الريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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