عاجل.. السيسى: المساس بالأمن القومى المصرى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، باستاد القاهرة الدولى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزراء.
وشدد الرئيس على أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام، لا يعنى بأى شكل من الأشكال السماح بمقدرات هذا الوطن، قائلا: "نقررها طبقا للظروف".
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