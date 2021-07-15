عاجل.. الرئيس السيسى: ربنا أكرم وأعز مصر من كل شر وسوء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، مساء اليوم الخميس "النهادرة يوم جميل.. وكنت لما بمشى وأشوف مناطق ظروفها صعبة كنت بحلم.. وكنت بقول لو أنا معايا أموال خاصة بى أنا هغير الكلام ده".

وتابع "وبعدين كنت بسأل 100 مليار هيكفوا ولا لأ.. ربنا قال هخلى معاك أكتر من الفلوس هخلى معاك البركة، وهشوف هتعمل إيه لناسك.. يارب نقدر مع بعض.. لازم أشكر فضل الله علينا كلنا.. بصوا حوالينا هتلاقو إن ربنا أكرم وأعز البلد دى من كل شر وسوء".