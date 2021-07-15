أول ظهور لـ أوليفر جيرو بـ ميلان «صور»

وصل الفرنسي أوليفييه جيرو إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي مع نادي ميلان، والذي سينضم إليه قادما من الفريق الإنجليزي تشيلسي.

ويرصد دوت الخليج وصول الفرنسي أوليفر جيرو، لإيطاليا، بمدينة ميلان، لعقد فريقة الجديد.

وصل جيرو البالغ من العمر 35 عامًا في سبتمبر القادم إلى مطار لينيت في ميلانو على متن طائرة خاصة.

تفاصيل عقد أوليفر جيرو

ومن المقرر أن يخضع جيرو التدريبات غدا الجمعة، مع العلم إنه سيكون لمدة موسمين.

واتفق ميلان مع تشيلسي على أن ينتقل جيرو مقابل مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو إضافات أخرى.

أرقام جيرو مع تشيلسي

سجل الفرنسي أوليفر جيرو 39 هدفا بقميص تشيلسي، ونجح في حصد مع الفريق البلوز ثلاث ألقاب من بينهم دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق مانشستر سيتي، في النهائي بنتيجة هدف دون رد.

شارك أوليفر جيرو مع تشيلسي في الموسم المنصرم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في 17 مباراة، إستطاع أن يسجل من خلالها 6 أهداف، وتلقي فيها بطاقة صفراء وحيده، وخرج منهما بدون أي بطاقات حمراء.

وشارك في 8 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، مع فريقة السابق تشيلسي، وإستطاع أن يسجل من من خلالهما 6 أهداف، أستطاع أن يخرج منهما بدون أي بطاقات صفراء، أو حمراء.

جيرو مع فرنسا في يورو 2020

شارك أوليفر جيرو مع منتخب بلاده فرنسا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، في مبارتين فقط، ولم يصل فيها إلى شباك المنافس، وخرج من البطولة بدون أن يتلقى أي بطاقات صفراء أو حمراء.

حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

تشكيل تشيلسي في المباراة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل

خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.