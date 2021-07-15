مصطفى محمد للمنتخب الأولمبي: يعلم الله إنني لم أُقصر في حق المنتخب.. كل التوفيق للرجال

ويستعرض دوت الخليج رسالة الفرعون المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي، للمنتخب الأولمبي المتوجه لطوكيو.

وغرد مصطفى محمد، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، قائلًا:"بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الأب الروحي شوقي غريب ولكل زملائي في المنتخب التوفيق في الأولمبياد وتحقيق إنجاز جديد".

وأتم مصطفى محمد تغريدته بقوله:"يعلم الله إنني لم أُقصر في حق المنتخب وبذلت كل جهدي لأكون سبب في صعودنا للأولمبياد ولكن قدر الله إني لا أُشارك ولكن كل الدعم لرجال المنتخب".

سبب غياب مصطفى محمد

وكان نادي جالاتا سراي التركي قد رفض السماح لمصطفى محمد بالسفر رفقة المنتخب الأولمبي ضمن البعثة التي ستُارك في أولمبياد طوكيو 2020؛ لحاجته له.

وسافر المنتخب الأولمبي، في وقت سابق من اليوم، إلى اليابان؛ استعدادًا للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

آخر إنجاز للمنتخب الأولمبي

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط