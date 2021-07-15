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جابر الخواطر..دعوة خاصة من  السيسي لصاحب واقعة كمساري قطار منوف بمؤتمر حياة كريمة

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محمود فايد 0 تبليغ

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شهدت فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري،  مشاركة خاصة من صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، محمد رشاد بناءًا علي دعوة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

واستقبل إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في مصر، أمس الأربعاء صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

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من الجدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدى الشركات ويذهب إلى قرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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