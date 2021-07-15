رئيس مجلس أمناء حياة كريمة: تلقينا تبرعات بـ 5 ونص مليار جنيه

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جاء ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي باستاد القاهرة الدولي حيث تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وأكد علي أنه وفق هذه الضوابط قامت الأمم المتحدة بإدراج مبادرة حياة كريمة وثلاث مبادرات تنموية على منصاتها كأفضل الممارسات الدولية في التنمية المستدامة وهي منصة أقامتها الأمم المتحدة لتنشر من خلالها أفضل التجارب الدولية التي تساعد الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين