رئيس الوزراء بمؤتمر حياة كريمة: إدخال الإنترنت فائق السرعة لقرى الريف المصرى 

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة، يستهدف "العزب" و"توابع القرى"، وسيدخل الصرف الصحي، في 1148 قرية جديدة.

وفيما يتعلق بالمياه، قال خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصرى بحضور الرئيس السيسى: "نستهدف استدامة المياه في كل القرى المصرية، وإنشاء 51 محطة جديدة، وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة".

كما أشار رئيس الوزراء، أن 4 ملايين وحدة سكنية ستشملها خدمة الغاز الطبيعي بما يساهم في رفع العبء عنهم، وسيتم مد 16 ألف كيلو متر طولى غاز طبيعي، مؤكدًا: "نستهدف توصيل الغاز لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية".

وكشف: "خدمة الإنترنت فائق السرعة ستدخل قرى الريف المصري، وسنعمل على تحسين شبكات المحمول، وتطوير الريف المصري"،

وفيما يتعلق بالري، قال إن هناك ملحمة أخرى في تبطين الترع، وهناك 2500 كيلو تبطين وتم الانتهاء من 900 كيلو متر.