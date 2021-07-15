رئيس الوزراء: ضخ 1.5 مليار جنيه فى صورة قروض لمشروعات الريف متناهية...

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيجرى ضخ مليار ونصف المليار جنيه في صورة قروض لمشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري.

وقال مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس السيسى، إن مشروع حياة كريمة يستهدف إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة، مؤكدًا أن مشروع حياة كريمة، يستهدف التنمية الاقتصادية والتشغيل، وتوفير فرص عمل لأهالى الريف المصري، سواء دائمة أو مؤقتة بجانب برامج تدريب.

كما أشار إلى أنه سيجرى إنشاء مجمع حرفي صغير على مساحة تصل لفدان في كل وحدة محلية، بناء على الحرف والفرص الموجودة في كل قرية، مضيفًا أن القطاع الخاص هو من سيدير هذه المنظومة ، ويسوق للشباب هذه المشروعات.

وذكر أن: "المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وبدأنا برامج تدريب مهني كبيرة لتدريب الشباب على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.. وفيما يتعلق بالشمول المالي، فسنتيح كل الخدمات المالية، ونحن نتحدث عن 4500 قرية، وكل قرية لها ظروفها وطبيعتها وحالتها".

واختتم حديثه: "إن شاء الله نتلاحم ونكون قادرين على إنهاء مشكلات الريف المصري ونحتفل بانتهاء كل مرحلة من المراحل لهذا المشروع العظيم".

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.