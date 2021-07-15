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عاجل- مدبولى للرئيس السيسى: نعاهدك على رفع المعاناة عن الريف المصرى

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محمد بدر 2021-07-15 21:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى موجها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته، بالمؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة"، اليوم الخميس "نعاهد حضرتك من خلال هذا المشروع وتلاحمنا معا إننا نكون قادرين على رفع المعاناة عن الريف المصرى.. وتحقيق تغيير حقيقى وملموس".

وأضاف مدبولى "صحيح هذا المشروع تحدى كبير لنا.. ولكن سنكون على قدر المسؤولية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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