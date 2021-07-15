عاجل.. مدبولى: حياة كريمة مشروع عملاق والأصعب على مدار 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى فى كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس "هذا المشروع العملاق هو الأصعب بحق من كل المشروعات الكبيرة التى كانت تنفذ على مدار السبع سنوات الماضية".
وأضاف مدبولى أن نحو 58% من شعب مصر، يستفيدون من المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة"، مبينا أنه لأول مرة يتم استهداف نحو نصف سكان مصر فى مشروع واحد.
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