حافظوا على المشاريع.. مدبولى يوجه رسالة لأهالى قرى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى خلال كلمته فى احتفالية المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وآلاف المواطنين، باستاد القاهرة: "بقول لكل أهالينا أرجوكم حافظوا على المشروعات اللى بتتعمل والبنية الأساسية للدولة".
وأضاف مدبولى أنه فى مجال الزراعة لأول مرة سيتم إنشاء 333 مركز زراعى، لتسهيل حصول الفلاح على الخدمات.
وأكد مدبولى أن مجمعات الخدمات الحكومية التى يتم إنشاؤها فى المحافظات تعادل الوزارات المنشأة فى العاصمة الإدارية.
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