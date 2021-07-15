/640827/رئيس-الوزراء-حياة-كريمة-رسمت-خريطة-مصر-من-جديد-والمشروع-يتم-تنفيذه-بسواعد-المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات القومية التي تم إنشائها بكامل انحاء الدولة المصرية، تمثل غعادة ااتوزيع الجغرافي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن كل الجهود التي تم بذلها كان نتاج جوهر الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال احتفالية استاد القاهرة الدُولي مساء اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من يوليو، بانطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"لتنمية قري الريف المصري، مضيفًا:" نهدف لعمل تنمية لعمل تنمية حقيقية في الريف، من خلال رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الريف المصري".

وتابع :" مشروع حياة كريمة مشروع القرن 21 في مصر، حيث أنه لم يقتصر وجوده في منطقة واحده، بل شمل ربوع مصر بالكامل، فعلى الرغم من عظمة المشروعات التي نفذتها مصر السنوات الماضية إلا ان هذا المشروع الاهم في تاريخ مصر.

وأردف :" المبادرة شملت 4500 قرية، حيث يتم استهداف اكثر من نصف سكان مصر،شاملا كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فهو مشروع مصري 100% ، تجاوزت استثمارته 700 مليار جنيه استجابت له الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة، كما يتم تنفيذه بسواعد مصرية وبمواد سوف يتم تصنيعها في مصر وبتمويل مصري خالص.