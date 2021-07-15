/640824/رئيس-الوزراء-حياة-كريمة- هي-مشروع-القرن-الحادى-والعشرين-في-مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة هو مشروع القرن الحادى والعشرين في مصر وهو الأكبر على مستولى العالم.

رئيس الوزراء: حياة كريمة هي مشروع القرن الحادى والعشرين في مصر

جاء ذلك كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، وذلك تحت رعايته باستاد القاهرة الدولي حيث تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتابع: "شرف عظيم ليا في هذا اليوم التاريخى لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم، وتابع: "ليس مبالغة ولكنها حقيقة" مؤكدا علي أن "حياة كريمة"، تعد أيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسى الشعب المصرى، وتابع: "عنوان وأيقونة للجمهورية الجديدة التي وعد الرئيس بها الرئيس السيسى الشعب المصرى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.