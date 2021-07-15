السيسي مرحبا بالحاضرين في مؤتمر «حياة كريمة»: كل سنة وانتم طيبين.. سعيد جدا بيكم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركين بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، وذلك تحت رعايته. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يخاطب الحضور: «كل سنة وأنتم طيبين جميعًا ويوم واحتفال جميل.. وأنا سعيد جدًا.. أهلًا وسهلا اتفضلوا».

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في ستاد القاهرة الدولي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.