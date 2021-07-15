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تفاعل المشاركون بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقلت الكاميرات، لقطات من المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر فى اللقطات فرحة المصريين وأعلام مصر وهي تزين المؤتمر.
تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في ستاد القاهرة الدولي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
مؤتمر-حياة-كريمة-باستاد-القاهرة (1)
مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة
مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة
مؤتمر-حياة-كريمة-باستاد-القاهرة (4)
مؤتمر-حياة-كريمة-باستاد-القاهرة (5)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعلام مصر تكسو استاد القاهرة في المؤتمر الأول لـ «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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