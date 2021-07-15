عاجل.. مدبولى: مبادرة حياة كريمة تطبيق حقيقى لأهداف التنمية المستدامة الـ17

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته فى احتفالية المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومى لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، أوضح مدبولى، أنه لأول مرة تعد المبادرة تطبيقا حقيقيا لأهداف التنمية المستدامة الـ17. وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت وتنفذ على مدار 7 سنوات ماضية، العديد من المشروعات القومية بتكلفة تقارب 6 تريليون جنيه، ساهمت فى تعزيز القدرة على البدء فى تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى.

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