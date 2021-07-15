عاجل- رئيس الوزراء: إنشاء 14 ألف فصل جديد لإتاحة التعليم بالمناطق المحرومة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن توصيل الغاز الطبيعى للقرى المصرية كان بمثابة حلم كبير وبدأ يتحقق، مشيرًا إلى أن هناك 1.143 قرية بحاجة إلى تطوير مشروعات الصرف الصحى، مضيفًا "أنشأنا 14 ألف فصل جديد لإتاحة التعليم بالمناطق المحرومة".





وأضاف مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن هناك ملحمة تقودها وزارة الرى فى تبطين الترع وتوصيل المياه لنهايات الترع، حيث إننا أنهينا 900 كيلو من 2.500، موضحًا أن مشروع التبطين يهدف لتقليل تكلفة التطهير وتوصيل المياه لنهايات الترع. وطالب مدبولى المواطنين بالحفاظ على المشروعات والبنية الأساسية لتلك المشروعات، مشيرا إلى أن تطوير قرى الريف يشمل إدخال الإنترنت فائق السرعة وتقوية شبكات المحمول. وتابع: "نستهدف توصيل الغاز لنحو 4 ملايين وحدة سكنية، وتطوير القرى يشمل إنشاء مجمعات زراعية حديثة ومراكز لتجميع الألبان، كما أننا نعمل على تأهيل أكثر من 14.500 كيلو متر طرق داخلية بالقرى المصرية".

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