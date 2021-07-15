الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولى، لحضور انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.

وتناول الفيلم أبرز الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع، فى عدد من القرى التى تشملها المرحلة الأولى من المبادرة.

وتحدث فى الفيلم التسجيلى عدد من أعضاء ومنسقى حياة كريمة فى القرى، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية التى يشرفوا عليها.

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ويشارك فى الحفل آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصرى، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

وتٌقام احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتشهد أجندة الحفل عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة"، وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.