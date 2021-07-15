«السيسى حبيب المصريين» يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر رجعت لمكانتها

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "السيسى حبيب المصريين" تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعبر المغردون عن حبهم وثقتهم فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تزامنا مع انطلاق المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" بحضور الرئيس السيسى.





وعبر المشاركون فى الهاشتاج، عن امتنانهم للقيادة السياسية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من مشروعات، مؤكدين أن الرئيس السيسى حقق نهضة شاملة فى كافة المجالات.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت ليان قاسم "كل المصرين عندهم عنين ويشوفوا كويس ومقدرين كل المجهود اللى سيادتك بتعملوا ربنا يبارك فيك ويخليك ويحفظكم من كل شر".

وقال أحمد سمير: "تويته ف كره وبغض.. #الاخوان_المسلمين ومن هم ع شاكلتهم .. انا لا اقصد الأشخاص ولكن أقصد عقولهم وأفكارهم..#السيسى بنا وشيد وعمر وسلح جيشه ورجع مصر لمكانتها الطبيعة دوليا وحارب أعدائها من الداخل وحمى حدودها من الخارج وقضى ع الارهاب والتطرف. ولسه القادم أفضل".

وقال أحمد سبع الليل "حياة كريمة ستغير حياة نصف الشعب المصرى. حياة كريمة اليوم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، وخلال أيام تتصدر كل محافظات وشوارع مصر، بتنمية حقيقية".

وقال عمرو سامى، أن كلمة الرئيس السيسى، اليوم فى مؤتمر حياة كريمة ستكون تاريخية، قائلا: "حاسس إن أهم كلمة فى تاريخ مصر هتتقال النهاردة إن شاء الله"، فيما رأت نشوى، أن دروس التاريخ تؤكد للقاصى والدانى، أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدًا أن تفرط فى حق من حقوقها.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، لتنمية قرى الريف المصرى، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتتضمن الاحتفالية التى تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

‎مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومى فى مطلع العام الجارى 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.