عاجل- مدبولى: حياة كريمة مشروع القرن 21.. وننفذ مشروعات بـ 6 تريليونات جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "حياة كريمة" هو مشروع القرن 21، مشيرًا إلى أننا لدينا أكثر من 20 مبادرة رئاسية نسعى من خلالها لتغيير واقع المصريين للأفضل.





وأضاف مدبولى خلال كلمته المؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، "ننفذ مشروعات كبرى بتكلفة 6 تريليونات جنيه، والمباردة هى المشروع الأكبر على مستوى العالم"، ووجه الشكر لأعضاء الحكومة لمجهودهم فى هذا المشروع العظيم. وأكد مدبولى أن المبادرة تعد أيقونة الجمهورية الجديدة، التى وعد بها الرئيس السيسى، فهذه المشروعات تغطى ربوع مصر، وذكر "نسعى لإعادة خريطة مصر وتوزيع البشر والشعب والإمكانيات الاقتصادية لحل مشاكل الحاضر ونتجب أى مشاكل فى المستقبل".

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