/640820/حنفي-الكرة-المصرية-الجديد-جميع-تصريحات-شوقي-السعيد-عن-الأهلي

أثار شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن صرح ظهير الفارس الأبيض السابق أنه لا يريد فوز الأهلي بدوري الأبطال مشددا أنه سيكون أسعد إنسان في العالم.

جماهير الأهلي تشن هجوما على شوقي السعيد

وهاجمت بعض جماهير الأهلي لاعب الزمالك السابق بعد تصريحاته الأخيرة مع أحمد جمال ببرنامج في الجول والتي يستعرض دوت الخليج أبرزها :

" هكون أسعد واحد في الدنيا لو الأهلي خسر في نهائي أفريقيا"

" دائرة حمراء بعد إضرب يا بدري كنت أسعد واحد في العالم"

" دائرة حمراء والله لو الأهلي بيلعب ضد مين مش هشجعهم"

"دائرة حمراء أنا متفق مع الراجل بتاع الفرن هجيب كل الكايزر اللي عنده لو كايزر كسب الأهلي"

"كنت حزينًا جدًا عندما أحرز أفشة هدف الأهلي الثاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أسوأ أيام حياتي"

"الأهلي ذو حظ عظيم، إذا واجه الحظ سيفوز عليه"

شوقي السعيد يراهن على عدم فوز الأهلي

وذكرت بعض الجماهير هجوم شوقي السعيد على النادي الأهلي قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي العام الماضي والتي أكد فيها أن المارد الأحمر مستحيل أن يصعد على حساب النادي المغربي.

وقال السعيد لـ مهيب عبدالهادي :" مستحيل أن يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، لأنه سيخسر من الوداد المغربي في قبل النهائي". وواصل : " أمنيتي أن يفشل النادي الأهلي في حصد دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "أراهن أن الأهلي لن يفوز على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال وحال فوزه سأحضر (خروف) وأذبحه على الهواء".

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على الوداد ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وصعد للنهائي قبل أن يتوج بالبطولة التاسعة في تاريحه على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وأنتهت بثنائية مقابل هدف للمارد الأحمر ، في لقاء شهد تسجيل عمرو السولية الهدف الأول للفريق الأحمر قبل أن يتعادل شيكابالا للأبيض ، ولم يسمح محمد مجدي أفشة بالوصول لركلات الترجيح حيث سدد الكرة « القاضية» في شبام محمد أبو جبل.