عاجل.. الرئيس السيسى يصل إلى حفل افتتاح مشروع حياة كريمة لتطوير الريف

جدة - نرمين السيد - ويقام المشروع تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

كما يشارك آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصرى، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المصرية والاقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومى لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة”.

وتٌقام احتفالية شعبية للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وتشهد أجندة الحفل عددا من المشاركات المهمة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة"، وبداياتها وما حققته حتى الآن فى مختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

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