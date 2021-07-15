تنسيقية الأحزاب: حياة كريمة مبادرة القرن وتحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأكد أعضاء ونواب التنسيقية اليوم الخميس، أن مشروع "حياة كريمة" هو مشروع قومى شامل تشترك فيه جميع القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بأياد مصرية وتحت إشراف متطوعى شباب الجمهورية الجديدة، حيث إنه يستهدف تطوير القرى الأكثر فقرًا على جميع مستويات.

وقال عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد تفعيلًا حقيقيًا لمبادئ ثورة 30 يونيو التى كان من ضمن أهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة، كما أنها ترجمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى نص عليها الدستور وهو ما يصب فى النهاية لتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأضاف: أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة هو بناء الإنسان المصرى والذى يعد أحد محاور الأمن القومى للبلاد، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى التاريخ نرى تنمية وتطوير متكامل فى قرى الريف، بالإضافة لخلق تجمعات صناعية توفر فرص عمل لشباب القرى.

وأوضح خليل أن مبادرة "حياة كريمة" تؤكد قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى على مواجهة التحديات وخلق مجتمعات متطورة لكل المصريين حتى لا يقعون فريسة لاستغلال الجماعات المتطرفة، كما كان يحدث فى الماضى بالمناطق الريفية، مشيدًا بتعاون جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الرئاسية.

بدوره، قال خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى الحفاظ على حقوق الإنسان فى مصر ودعم المرأة الريفية فى تشكيل مبادئ حياة كريمة لها ولأسرتها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى الإنسان تبنّى قضية الدفاع عن الإنسانية، ومقاومة الإرهاب نيابة عن العالم مؤمنا وحريصًا على أن تكون "حياة كريمة" منهاج عمل ونموذج تنموى عظيم.

وأضاف أن فلسفة الدولة المصرية لامتلاك القُدرة ترتكز على تنوّع الأدوات وتحفيز عوامل الثقة والجذب، وهذان العاملان هُما الدافِع نحو النجاحات المُستدامَة، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة بمفهومها المُتكامل نحو امتلاك القُدرة والثقة هى نتيجة لتنوع الأدوات والوسائل خلال معركتى البقاء والبناء اللذان يقودهما الرئيس.

وأوضح أن تنظيم وتيرة العَمل بمختلف القطاعات "الشبابى - التطوعى - السياسى" وتوحيد الاستراتيجية هو الدافع الذى يُمكننا من استدامة امتلاك القدرة والثقة، منوها بأن المرحلة القادمة تحمل الكثير من الآمال فى طيّاتها؛ ليكتمل المفهوم نحو حياة كريمة لكل مصرى ومصرية.

من جهتها، قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "حياة كريمة" ليست مجرد مبادرة، ولكنها عمل متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات، حيث تستهدف القرى الأكثر فقرًا بكل ما فيها من مستويات خدمية مثل التعليم، والصحة، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى، بالإضافة إلى التنميه الشاملة للتجمعات الريفية؛ للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وأضافت أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تقليل نسب الفقر والجهل فى المجتمع بصورة كبيرة، وتقليل الهجرة الدخلية بين المحافظات لخلق حالة من العدالة الاجتماعية، حيث إن هذه المجتمعات كانت ترى نفسها بعيده عن التنمية، ولكن تغير ذلك بعد إطلاق الرئيس السيسى لمبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت أن المبادرة تهتم بصحة مواطنى المناطق الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء وحدات صحية ومستشفيات، وتطوير وتحسين الأداء بالوحدات الحالية، كما تهتم بالعملية التعليمية من خلال تقليل كثافة الفصول وزيادة عدد الفصول بالمدارس الحالية، وإقامة مدارس جديدة؛ لزيادة جوده التعليم فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت طلعت إلى أنه من ضمن أهداف المبادرة الرئاسية هو التمكين الاقتصادى للمرأة خصوصًا المرأة المعيلة بالريف والصعيد المصرى، من خلال التمكين الحقيقى لها بكافة المجالات، موجهة شكرها وتقديرها للقيادة السياسية لما تبذله من جهود لتحسين حياة المواطن المصرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق مبادرة "حياة كريمة"، فى 2 يناير 2019، لتنمية الريف المصرى، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا فى التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.