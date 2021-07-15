يحيي الكومي أول مرشحين الرئاسة في الإسماعيلي «مستند»

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حسين الكومي يترشح على مقعد رئاسة الإسماعيلي

وحصل دوت الخليج على صورة من شهادة صحيفة جنائية تؤكد أن يحيي الكومي أتخذ قرار الترشح لرئاسة الإسماعيلي خلال فترة الإنتخابات المقبلة، حيث أظهرت الصحيفة أن الجهة المرسل لها التقرير هي انتخابات نادي الإسماعيلي على مقعد الرئاسة.

وتواصل دوت الخليج مع مصادر مقربة من الكومي وأكدت أن رئيس الإسماعيلي الأسبق أتخذ القرار النهائي بخوض منافسة جديدة في قلعة الدروايش ويقوم بتجهيز الأوراق اللازمة في الوقت الحالي.

أرقام إيهاب جلال

ويرصد دوت الخليج مواجهات حسام حسن المدير الفني للإتحاد السكندري في مواجهة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة والمقرر إنطلاقها في تمام السابعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية وذلك طبقا لإحصائية أعدها محمد سويلم بالمركز الإعلامي للنادي.

لعب " إيهاب جلال " 12 مباراة، فاز 7 تعادل 3 خسر 2، له 22 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت مواجهتين

في بطولة الدوري العام يوم 31 يناير 2015 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على الاتحاد " حسام حسن " 1 / صفر

يوم 11 يوليو 2015 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على الاتحاد " حسام حسن " 2 / 1

يوم 25 أكتوبر 2015 .. تعادل مصر المقاصة " جلال " مع المصرى " حسام حسن " 1 / 1

يوم 18 فبراير 2016 .. تعادل مصر المقاصة " جلال " مع المصرى " حسام حسن " 2 / 2

يوم 12 أكتوبر 2016 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على المصرى " حسام حسن " 1 / صفر

مواجهات إيهاب جلال في مواجهة حسام حسن

يوم 23 مارس 2017 .. فاز مصر المقاصة " جلال " على المصرى " حسام حسن " 4 / 2

يوم 22 ديسمبر 2017 .. فاز إنبى " جلال " على المصرى " حسام حسن " 2 / 1

يوم 24 يناير 2018 .. خسر الزمالك " جلال " من المصرى " حسام حسن " صفر / 1

يوم 8 يناير 2019 .. تعادل المصرى " جلال " مع بيراميدز " حسام حسن " 3 / 3

يوم 16 مارس 2019 .. فاز المصرى " جلال " على سموحه " حسام حسن " 4 / 2

يوم 2 يناير 2020 .. فاز المصرى " جلال " على سموحه " حسام حسن " 2 / 1

يوم 3 فبراير 2021 .. خسر مصر المقاصة " جلال " من الاتحاد " حسام حسن " صفر / 4