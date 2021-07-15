/640810/زعيم-الأغلبية-مبادرة-حياة-كريمة-ملحمة-وطنية-وتجربة-مصرية-متفردة-تجلت-فيها-تعظيم-مبادىء-حقوق-الإنسان

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ملحمة وطنية وتجربة مصرية متفردة تجلت فيها تعظيم مبادىء حق الإنسان في العيش بحرية وكرامة، فضلا عن تطوير سبل معيشته بما يتماشى مع عراقة ونهضة بلاده.

دوت الخليج يرصد ما ذكره زعيم الأغلبية بشأن المؤتمر الأول حياة كريمة

ووجه المهندس أشرف رشد، زعيم الأغلبية، التحية والتقدير لصانع المجد وقائد مسيرة التنمية والبناء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حياة كريمة

هذا واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

المؤتمر الاول حياة كريمة

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪؜ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.