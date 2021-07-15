رسالة حب من يوسف أوباما لاعب الزمالك لزوجته «صور»

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احتفل يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، منذ أيام بحفل زفاف وسط حضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه المقربين سواء من لاعبي الزمالك أو لاعبي الأندية الأخرى

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ونشر اوباما صورة تجمعه بعروسه من حفل زفافه على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية قائلا: " أبدأ حياتي بشخصي الوحيد الذى يساندني دائماً".

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر نادي الزمالك في الثالثة والنصف عصر الغد على أن يتحرك الفريق بالحافلة متجها لنادي الترسانة لخوض المران.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون قد منح اللاعبين راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين على ستاد الترسانة قبل أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.

فضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض.

خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف

واستقبلت شباكه 18 هدفًا، إلى جانب أيضاً السعى نحو التتويج ببطولة كأس مصر بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى دور قبل النهائى بالكأس حيث سيلاقى الفريق نظيره أسوان فى هذا الدور، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل