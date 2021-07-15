/640791/مدرب-طائرة-الزمالك-الجديد--جئت-لحصد-البطولات-وأثق-في-قدراتكم

عقد عبدالحميد الوسيمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين مساء أمس الأربعاء، في حضور حسن الحصري المدير الفني الجديد للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت الجلسة الأولى للمدرب الجديد للتعرف على لاعبي الفريق، وكذلك لرسم خطة العمل استعداداً للموسم الجديد.

وأكد “الحصري” للاعبين أنه يعرف قدراتهم وإمكانياتهم الفنية، وأنه جاء لحصد البطولات والألقاب.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك يتكون من: حسن الحصري مديرا فنيا، وأشرف رشاد مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد شعلان مديرا إداريا.

أعلن أوجستي بوش المدير الفني لرجال سلة الزمالك قراره بعدم تمديد تعاقده مع الفريق، ووجه الشكر لرئيس النادي، لجماهير الحب، والدعم الذي تلقيه في الفترة الأخيرة.

أوضح:”أنه لم يتلقي أي عروض أوروبيا حتي الأن، وانه سيوافق حتي العمل كمساعد للمدير الفني في الأندية الكبيرة”.

وتابع:” عودته للزمالك مخاطرة لأن ثلاث لاعبيين لم يتواجدون في الموسم الجديد، بجانب أن اللائحة للاتحاد المصري لكرة السله تمنع الاستعانة باكثر من لاعب، وهو مايوقف طموح الزمالك لحصد البطولات في الفترة القادمة، ولتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية”.

وأضاف المدرب الاسباني، علي الرغم من العروض التي تلقاه من الزمالك اكثرر مما تتوقع، ولكن لم يتمكن من الموافقة للأسابا الذي أوضحها.

وأضاف "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة".

واختتم:”ويشكر ادارة النادي بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني المعاون له واللاعبين على إلتزامهم وتركيزهم على أهدافهم المشتركة والنجاح فيها ويشكر جمهور الزمالك على حبهم ودعمهم

والجدير بالذكر أن توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للفريق، ببطولة دوري السوبر للمرة ال 15 في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فريق الإتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في المباراة التي جمعت الفيرقين في نهائي بطولة دوري السوبر، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة جولات مقابل جولتين لزعيم الثغر.

بدأ أول موسم لبطولة دوري السوبر عام 1972/1973، واستطاع فريق الجزيرة التتويج بالبطولة في موسمها الأول، ثم قام فريق الزمالك بالسيطرة عليها لمدة عدة سنوات، حيث توج الفريق الأبيض بالبطولة في مواسم 1973-1974 و 1974-1975 و 1975-1976 و 1976-1977 و 1977-1978، ثم ظهر فريق الاتحاد السكندري، وألغى هيمنة الزمالك على البطولة، حيث توج زعيم الثغر بالبطولة موسم 1978-1979، ثم عاد فريق الزمالك للتويج بالبطولة مرة أخرى في موسم 1979-1980، بالإضافة إلى موسم 1980-1981.

هيمنة زعيم الثغر على البطولة

قام فريق الاتحاد السكندري، بكسر هيمنة الزمالك على البطولة مرة أخرى، وتمكن "سيد البلد"، بالتتويج بالبطولة في موسم 1981-1982، و موسم 1982-1983، بالإضافة إلى موسم 1983-1984، وقرر اتحاد السلة بعدم استكمال بطولة دوري السوبر لعام 1984/1985، ليعود فريق الاتحاد السكندري ويتوج ببطولة دوري السلة لموسم 1985-1986، و 1986-1987.