/640789/رسالة-مثيرة-من-فرجاني-ساسي-عن-مستقبله-في-الزمالك-تفاصيل

وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق رسالة جديدة عن رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء وذلك عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك.

وكتب فرجاني ساسي عبر الفيس بوك :

لا يزال فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، يتصدرعناوين الصحف العربية، خاصة خلال الساعات الأخيرة، بعدما وصرح أحد المسؤولين السابق بنادي الزمالك، عن أسباب فشل التفاوض مع فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك.

فرجاني ساسي ينشر فيديو مثير للجدل عبر تويتر

ونشر فرجاني ساسي فيديو على موقعه الرسمي على "تويتر" وعلق عليه قائلا" دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها"، واحتوى الفيديو الذي نشره ساسي على "تويتر" على فقرة من برنامج "في الجول" والذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على قناة الحدث، حيث تحدث أحمد جمال مع أيمن يونس، عضو اللجنة التنفيذية السابق والمشرف على الكرة بنادي الزمالك عن أسباب فشل المفاوضات مع فرجاني ساسي.

أرقام الزمالك في كأس مصر

على جانب أخر استعرض الزمالك أرقام الفريق في بطولات كأس مصر والتي جاءت كالتالي :

وجاءت نتائج الفريق في الدور نصف النهائي كالتالي:-

-موسم 2010 -2011 التقى الفريق مع حرس الحدود في الدور نصف النهائي وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

-موسم 2012-2013 تقابل الفريق مع طلائع الجيش وفاز بهدفين مقابل هدف.

-واصطدم الفريق بوادي دجلة في موسم 2013-2014 وفاز بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

-وفي موسم 2014-2015 فاز على سموحة بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

-وفي موسم 2015-2016 تخطى الإسماعيلي برباعية نظيفة.

-وفي موسم 2016-2017 هزم المصري بهدفين دون رد.

وواجه الفريق الإسماعيلي في موسم 2017 -2018 وفاز برباعية مقابل هدف.

-وهزم الاتحاد السكندري في موسم 2018-2019 بهدف نظيف.

-وفي موسم 2019-2020 خسر الفريق أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.