حسام المندوه: حياة كريمة تمثل أمل فى القادم وجسر للثقة بين الرئيس والمواطن«فيديو»

/640785/حسام-المندوه-حياة-كريمة-تمثل-أمل-فى-القادم-وجسر-للثقة-بين-الرئيس-والمواطنفيديو

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حلم مستحق للمصريين فى هذه الفترة من تاريخ مصر، مشيرا إلى دعم الرئيس وتشديده على الاسراع للبدء والانتهاء من المبادرة ليحيا المواطن حياة كريمة .

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب حسام المندوه بشأن المؤتمر الأول حياة كريمة

المؤتمر الأول حياة كريمة

وأضاف النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هناك تنافس بين مؤسسات الدولة للاسراع في ادخال المرافق والبنية التحتية من صرف صحي وطرق ومياة الشرب،فضلا عن بناء المادرس والنهوض بالتعليم ، موضحا أن حياة كريمة ثمرةللإصلاح الاقتصادي لشرح اهداف المبادرة والتصورالخاص بها ، منة أهم المشروعات القومية لتي عمل عليها الرئيس ندعمها

حياة كريمة

واشار النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن المواطن عاني من موجة الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن المبادرة تمثل امل فى القادم وجسر للثقة بين الرئيس والمواطن، من أقصي الشمال للجنوب.

هذا ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.