/640786/عملية-جراحية-لراشفورد--وتكريمه-بعد-الهجوم-العنصري

كشف تقارير إنجليزية أن ماركوس راشفورد، مهاجم المنتخب الإنجليزي، وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيغيب عن الملاعب نحو 12 أسبوعا، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف في وقت لاحق من يوليو الجاري.

ويستعرض دوت الخليج سبب غياب ماركوس راشفورد عن الملاعب وأبرز التفاصيل الخاصة به في بطولة يورو 2020، والهجوم العنصري بعد البطولة.

وشارك راشفورد 23 عام من مقعد البدلاء في خمس مباريات للمنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وحصل ماركوس راشفورد على جائزة بات تيلمان للخدمة الاجتماعية لهذا العام، الذي تحدث عن اعتماده على الوجبات المدرسية المجانية عندما كان طفلاً ساعد في جمع ملايين الدولارات لمساعدة في إطعام الأطفال في إنجلترا

ماركوس راشفورد في يورو 2020

وسدد راشفورد كرة اصطدمت بالقائم ليهدر فرصة التسجيل خلال ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي 3 / 2 في نهائي يورو 2020 يوم الأحد الماضي على ملعب "ويمبلي"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 .

وحظي راشفورد بدعم كبير في مواجهة الإساءات العنصرية التي واجهها عبر الإنترنت.

عملية جراحية لراشفورد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن راشفورد سيخضع لعملية جراحية بسبب مشكلة في الكتف يعاني منها منذ فترة.

وأوضحت الوكالة أن راشفورد كان يرغب في إجراء الجراحة عقب انتهاء البطولة الأوروبية، لكنها ستجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري حينما يتوفر الجراح المطلوب.

ويمكن لراشفورد العودة إلى التدريبات من جديد خلال خمسة أسابيع من إجراء العملية الجراحية، لكنه سيعود إلى المشاركة خلال 12 أسبوعا، وذلك في تشرين أكتوبر المقبل.

عودة راشفورد للتدريبات

ويستهل مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولشاير، مشوره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد يوم 14 أغسطس، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي خمس مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، خلال الفترة التي يغيب فيها راشفورد.

وكان راشفورد، الصاعد من أكاديمية مانشستر يونايتد، قد كشف في يونيو الماضي أن مشكلة الكتف كانت من بين مشكلات جسدية شعر بأنها أثرت على مستواه خلال النصف الثاني من موسم 2020 / 2021 .

وقال راشفورد قبل ثلاثة أسابيع :"من الواضح أنني لا أؤدي بأفضل مستوياتي ولا أقدم ما أعرف أنه بإمكاني تقديمه."