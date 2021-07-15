/640784/محمد-العدل-لحلا-شيحة-رجعي-الفلوس-وخبي-الموبايل-من-معز

سخر المنتج والسينارست محمد العدل من تصريحات حلا شيحة التي ادعت فيه تبرأها من كليب «بحبك»، الذي طرح الفنان تامر حسني مؤخر فضلا عن تطاولتها على حسني.

دوت الخليج يرصد سخرية محمد العدل من حلا شيحة

كتب الفنان محمد العدل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، موجها حديثه لحلا شيحة: “اللي عملتيه شايفاه حرام، هتصرفي فلوس حرام، رجعي الفلوس”.

ولم يكتفى العدل بهذا التعليق فقط بل كتب أيضا في منشور أخر ساخرا منها ومن زوجها معز مسعود: “طيب سؤال …لو الكليب اتعرض فى شهر جمادى الاول مش ذو الحجة كان يمشى معاكى..ده كلام معز ……هو اللى ماسك الموبايل؟صح؟ خبيه منه”.

تامر حسني يرد على حلا شيحة

أوضح تامر حسني حقيقة العهود التي درات بينه وبين حلا شيحا، فقال: “ أولًا أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل، دا محصلش أصلا يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقه إني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها، ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة”.

وتابع حسني حديثه: "وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوة الفيلم، هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي، منطق غريب فعلًا يا حلا، وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه!".

وحرص الفنان تامر حسني في نهاية حديثة على توجيه رسالة خاصة لحلا، قائلا: “أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين”.

فيلم مش أنا

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.