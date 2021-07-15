/640783/نادي-فاركو-يعلن-توجيه-الشكر-ل14-لاعب-بعد-الصعود-للدوري-الممتاز

قرر نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز التخلي عن بعض الاعبين للمرة الأولى في تاريخه إنهاء تعاقده بالتراضى مع 14 لاعباً حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى في طريق صعوده لدوري الأضواء والشهرة، ومنحت إدارة نادى فاركو هؤلاء اللاعبين مستحقاتهم المالية بالكامل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "محمد مصطفي حارس مرمي ، سليمان عبد ربه ، أحمد ناصف ، أحمد فهمى، سليم عبد الخالق، هشام عبد الحميد ، محمود إسماعيل رامبو، عبد الله السنجهاوى، أحمد فتحى ، محمد نصر، شريف أشرف ، محمد رجب ، ارنزى كلود، محمد ناجى جدو".

ويضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : - چون إدوارد المشرف العام على الكرة، عاطف حنفي مدير للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدرب عام، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

حقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

تشكيل فاركو لمواجهة بني عبيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الثانية المجموعة الثالثة «بحري».

وجاء تشكيل فاركو كما يلى:

محمود السيد فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد ناصف، محمود مسعود، أحمد عوض، محمد سعيد.

خط الوسط: بلال جمال، البحراوي، أحمد سعيد.

خط الهجوم: حسن طارق، محمد حمبوزو، أنطوني لوكوسا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شيكا - محمد رجب - هشام فتح الله - محمود رامبو - عبدالناصر دي ماريا - أحمد فهمي - هشام عبد الحميد - محمد نصر.

تشكيل بني عبيد لمواجهة فاركو

بينما دخل بني عبيد لمواجهة فاركو بتشكيل ناري في المواجهة التي تقام على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري الدرجة الثانية المجموعة الثالثة «بحري».

وجاء تشكيل بني عبيد كما يلى:

محمد إبراهيم فى حراسة المرمى. الدفاع: محمد قدري - عبد الرحمن يوسف - أحمد يوسف - عصام عبد القادر. خط الوسط: محمد العزب - بسام عيدروس - جو شوا مايكل - محمد الحسيني. الهجوم: عادل جمال - محمد زغلى.

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي البحري: السيد أشرف - أحمد طه - أحمد جمال - محمد عبد ربه - سلام عرفات - كريم علاء - محمد الحسينى - محمد فريد شوقي.