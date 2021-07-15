ابنة محمد رمضان في «البرنس» تجسد دور شيريهان وهي صغيرة في «كوكو شانيال»

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كشفت شركة العدل جروب، عن عرض مسرحية الفنانة الاستعراضية المتألقة شيريهان تحت عنوان «كوكو شانيل» في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الألى.

دوت الخليج يكشف شخصية الطفلة مريم في مسرحية «كوكو شانيال» للنجمة شريهان.

وعلم دوت الخليج أنه تم الاستعانة بالطفلة مريم تامر لتجسد دور شريهان في مرحلة الطفولة، خلال الفترة التي تواجدت فيها بدار الأيتام.

كواليس مسرحية «كوكو شانيال»

من المقرر عرض مسرحية «كوكو شانيل» التي تخوض بطولتها الفنانة شيرهان بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح، وذلك من خلال منصة شاهد الرقمية في أول أيام عيد الأضحى المقبل، وفقا لما أعلنته العدل جروب.

وتقدم شريهان في المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

تركي أل الشيخ يروج لمسرحية «كوكو شانيل»

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على الترويج لمسرحية «كوكو شانيل» من خلال نشر البرومي الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق عليها: "مين منتظر مثلنا.. العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل.. النجمة شيرهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح".

وظهرت شريهان فى الفيديو وهي تقف داخل قفص في محكمة، وتقول: آه حبيت، للأسف حبيت، اللي بيتحكم في الحب القلب، واللي بيتحكم في القلب الحب.

الجدير بالذكر أنه لم يكن إقناع وعودة شريهان سهلة على الإطلاق، فقد بدأت الرواية حين حاولت شركة العدل لمدة شهور أقناعها بالعودة من جديد، وبالفعل تم التعاقد معها بعد شهور من التفكير والموافقة ، ثم العدول عن القرار عام 2016 ، الا ان النتيجة النهائية كانت فى صالح الجميع ، وهى عودة ديفا الاستعراض مرة أخرى للمسرحية.

وتم التعاقد مع عدد من المؤلفين والمخرجين للاستقرار على 11 أو 13 من الشخصيات النسائية التى اثرت فى مجتمعاتهن بشكل إيجابي لتقدمهن الفنانة شريهان في مسرحيتها، وكان أولى تلك الشخصيات كوكو شانيل مصممة الأزياء العالمية.

الطفلة مريم في مسلسل «البرنس»

وعلى الجانب الآخر لعبت الطفلة مريم دور ابنة الفنان محمد رمضان في مسلسل «البرنس»، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، أدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.