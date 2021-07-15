ننشر فيديو حريق عقار فيصل المحترق

شهد منزل مكون من 12 دور بمنطقة فيصل بالهرم، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، حريق ضخم حيث احتجزت أسرتين بالطابق الأخير من العقار، واستعان أفرادهما بـ«فلاش» الهواتف المحمولة لطلب المساعدة من الأهالي والشرطة الموجودة في مكان اندلاع الحريق، بسبب تعرضهما لحالة اختناق، وخوفًا من امتداد النيران إليهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق عقار فيصل المكون من الـ 12 دور

وتسبب الحريق في حالة من الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار؛ لتصاعد ألسنة النيران، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق، بعدما امتدت النيران إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية.

الحماية المدينة

أنقذت قوات الحماية المدنية الأسرتين المحتجزتين بالطابق الـ12 في عقار فيصل المحترق، بواسطة سيارة بسلم هيدوروليكي، وقطع الغاز عن العقار بشكل كامل، للسيطرة على الحريق.

شهود العيان

وقال شهود عيان، إن النيران إندلعت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت إلى الطابق الأول من العقار، ما أثار الذعر بين قاطنيه، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

شركة مياه

وتقوم الآن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بنزح المياه من محيط الحريق، حيث شهدت المنطقة تراكم المياه بصورة كبيرة، نظرًا لإفراغ العشرات من سيارات الإطفاء لحمولتها من المياه، والتي أدت إلى إغلاق الطريق.

وخلال مُحاولات الإطفاء، أصيب عدد من رجال الإطفاء بالاختناق، وتم إسعافهم من خلال تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وبواسطة سيارات الإسعاف المجهزة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، للسيطرة عليه وإخماده.