عاجل.. الرئيس السيسى يجتمع برجال أعمال مصريين مشاركين فى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين فى مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذى يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد 4584 قرية فى جميع المحافظات، تضم 58%؜ من إجمالى سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالى 700 مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والصحى والتعليمى والاقتصادى والسكنى وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار فى تنمية وبناء الإنسان المصرى بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى الذى يعد أضخم مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث يأتى تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة فى الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا سيادته على ان الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع فى أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعى المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.

كما أكد السيد الرئيس إن هذا المشروع يأتى بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام 2014، وحتى الآن، تم خلالها التركيز على تبنى إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق فى تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذرى مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما ادى الى توفير الموارد التى مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، فى إطار مخطط قومى شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة فى تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهى النتائج والنجاحات التى أثبتت صلابتها فى مواجهة اختبار جائحة كورونا.

كما شدد الرئيس على أن تلك الجهود تمت بالتوازى مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى من كافة الجوانب والاستثمار فى الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذى يليق بمصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك استعراض محاور عمل المرحلة الأولى من المشروع التى تشمل 52 مركزاً، بما فيها 1500 قرية و10611 من تطوير البنية التحتية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وتعزيز التدخلات الاجتماعية وتنمية الانسان، وتطوير القطاع الصحى من مستشفيات ووحدات صحية ونقاط إسعاف، وكذلك قطاعات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، والصرف الصحى ومياه الشرب ومحطات المعالجة والتنقية والرى وتبطين الترع، والغاز الطبيعي، والطرق ومجمعات الخدمات الحكومية، والشباب والرياضة، والزراعة، وخدمات التضامن الاجتماعى من محو الأمية وتأهيل ذوى الهمم وتجهيز العرائس وتوفير سكن كريم، فضلاً عن التأهيل المهنى وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وتدوير المخلفات وانشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأعرب الرئيس عن تقديره للسادة الحضور من رجال الأعمال على مساهماتهم وجهودهم المجتمعية فى مشروع "حياة كريمة" فى إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، موضحاً سيادته أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ومن ثم تطوير قطاع الصناعة والاعمال الذى يعد بمثابة المستقبل التنموى لمصر.