/640779/ساسي-يقترب-من-الدوري-التركي-بعد-الفشل-في-الإنتقال-للدحيل-القطري-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية تركية، عن حقيقة انتقال الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب المنتخب التونسي الأول، ولاعب فريق الزمالك السابق، وذكرت التقارير عن تفاصيل إهتمام فريق جوزتبي التركي من الرغبة، في الظفر بخدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في ملف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك سابقاً، ولاعب المنتخب التونسي الاول، ويرصد ناديه والجديد بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، في نهاية يونيو الماضي.

ذاد أهتمام الفريق التركي بالتعاقد مع ساسي، لاعب الوسط، خاصة أن اللاعب عقده انتهي مع القلعة البيضاء، وفشل في الفترة السابقة في الإنتقال لصفوف فريق الدحيل القطري.

تقارير تركية

وأكد موقع "aksam.com" التركي، أن اللاعب التونسي صاحب الـ29 عامًا يقترب من جوزتيبي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي، بعدما رفض التجديد للزمالك، وفشل انتقاله إلى الدحيل القطري.

وشددت التقارير على أن النادي التركي يتابع موقف اللاعب منذ فترة طويلة، وبدأ في المفاوضات خلال الأسبوعين الماضيين مع فرجاني ساسي ووكيله.

صفقات جوزيتيبي

جوزتيبي بعد أن تعاقد مع 4 صفقات حتى الآن، يريد تدعيم صفوفه بانضمام فرجاني ساسي، الذي يريد العودة إلى أوروبا من جديد، حيث لعب مع ميتز الفرنسي خلال موسم 2015/2016، قبل أن يعود مرة أخرى لـ تونس عبر بوابة الترجي.

فرجاني صاحب الـ61 مباراة دولية و8 أهداف مع منتخب تونس، تمكن من خوض 102 لقاء مع الزمالك، وسجل 16 هدفًا وصنع 17.

الزمالك يبحث عن بديل ساسي

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عدة مراكز يحتاج تدعيمها في الصيف الحالي وقبل انطلاق الموسم الجديد ويأتي في مقدمتها مركز خط الوسط الدفاعي.

وقالت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن إدارة النادي تلقت ترشيح جديد بالتعاقد مع أيمن حسوني لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال الانتقالات الحالية ليكون بديل فرجاني ساسي.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي عرضت بالفعل اللاعب صاحب الـ26 عاما على المدرب الفرنسي من أجل بحث إمكانية ضمه من عدمها وتنتظر موافقته من أجل بدء التفاوض مع إدارة الوداد من أجل تحديد سعر اللاعب خاصة وإنه جدد عقده مع الوداد في الفترة الماضية.

وتلقى حسوني عدة عروض من أندية عربية وخليجية خلال الفترة الماضية ولكنه ينتظر حتى نهاية الموسم والتتويج بلقب الدوري مع الوداد من أجل حسم وجهته المقبلة بحسب الصحف المغربية.