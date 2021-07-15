/640776/تامر-حسني-لـ-حلا-شيحة-تليفوناتك-كانت-بتتقفل-في-وشنا

خرج الفنان تامر حسني عن صمته ليرد على هجوم الفنانة حلا شيحة عليه بسبب طرحه كليب «بحبك» الذي جمعهما سويًا في أحداث فيلم «مش أنا»، ويوضح للجمهور أن مخرجة العمل سارة وفيق إلى جانبه حاولا الوصول إلى شيحة لمراجعة مشاهدها بالفيلم ووضع الملاحظات عليها، لكنها كانت تغلق الهاتف وتمتنع عن الرد.

دوت الخليج يرصد رد النجم تامر حسني على الفنانة حلا شيحة

تامر حسني يستنكر تصرفات حلا شيحة

وكتب حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "للتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا.. إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا".

و أضاف تامر: "مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع و بقيتي تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا و بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل".

نجوم الوسط الفني يشنون هجومًا على حلا شيحة

هاجم عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنانة حلا شيحة، رافضين تصريحاتها الأخيرة، وجاء على رأسهم، الفنانة رندا البحيري والفنان أحمد الشامي بالإضافة إلى الفنانة منة شلبي.

فغرد الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «توتير»: "والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة، أن كل ده أكل عيش، وأن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا، ووقفت كلام مع صحافة".

وكتبت رندا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: "هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".

كما علقت الفنانة منة فضالي على منشور أحد الصحفين الذي تناول الخبر: "تناقض ديني وتناقض في كل حاجة"، الأمر الذي أيده العديد من متابعي منة بالضغط على تعليقها بريأكت «إعجاب».

القصة كاملة حول أزمة حلا شيحة مع كليب بحبك لتامر حسني

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

حلا شيحة تعلن استيائها من كليب «بحبك»

نشرت شيحة البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

كما شنت الفنانة حلا شيحة هجومًا واسعًا وموجة من الانتقادات على الفنان تامر حسني بسبب خلافه لوعده بعدم طرح كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، الذي تكلل بمشاهدهما الرومانسية.

حلا شيحة تنتقد تامر حسني

فكتبت شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه".

واسطردت قائلة: "واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات.. وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".