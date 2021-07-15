/640771/تامر-حسني-يرد-على-حلا-شيحة-قبضتي-مبلغ-كبير-على-الدور-ده

ظهر الفنان تامر حسني ليعلق للمرة الأولى على تطاول الفنانة حلا شيحا عليه واتهامه بعدم إحترام رغبتها في نشر كليب أغنية «بحبك» وإخلاله بالوعد الذي كان بينهم، لافتا إلى أنه لم يحدث أي شيء من تصريحاتها.

دوت الخليج يكشف أول رد من تامر حسني على حلا شيحا

واستنكر تامر حسني ما زعمته حلا شيحا بحقه فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، فقال: ““نهاركم جميل يا أغلى الناس، الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه، وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا، بدل ما كنتي تكلميني شخصيا ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو”.

تامر حسني: موعدتكيش ياحلا إن الكليب ماينزل

وأوضح حقيقة العهود التي درات بينه وبين حلا شيحا، فقال: “ أولًا أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل، دا محصلش أصلا يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقه إني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها، ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة”.

تامر حسني لحلا شيحة: منطقك غريب

وتابع حسني حديثه: "وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوة الفيلم، هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي، منطق غريب فعلًا يا حلا، وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه!".

تامر حسني يكشف حقيقة تمنع حلا شيحة عن الرد عليهم

واكمل تامر حسني:“للتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا ،، إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! و بقيتي تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا و بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل ؟”.

تامر حسني يوجه رسالة لحلا شيحة

وحرص الفنان تامر حسني في نهاية حديثة على توجيه رسالة خاصة لحلا، قائلا: “أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين”

فيلم مش أنا

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.