هنا موعد تقديم الضباط المتخصصين والثانوية العامة لكلية الشرطة 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الداخلية عن موعد تقديم الضباط المتخصصين لكلية الشرطة، وذلك من خلال المؤتمر الذي عقد يوم أمس بأكاديمية الشرطة، للإعلان عن استقبال طلبات دفعة جديدة من المتقدمين للكلية. وعليه فيكون موعد التقديم لحاملي الليسانس، من كلية الحقوق والشريعة والقانون ذكور وإناث من العام الماضي 2020، خلال المدة من 27 يوليو الجاري إلي 19 أغسطس المقبل، أما لحاملي شهادات كلية الحقوق والشريعة والقانون ذكور وإناث، وكلية التربية رياضية للعام الجاري 2021، وكذلك مختلف الحاصلين على المؤهلات الجامعية من درجات البكالوريوس، واليسانس، والماجستير، والدكتوراه يبدإ من 21 أغسطس إلي 21 سبتمبر المقبل.

مواعيد التقديم لحاملي الثانوية العامة والأزهرية 2020- 2021

حيث ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة بكلية الشرطة للعام الجاري 2021- 2022، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية ، فى مؤتمر صحفى عقده أمس، على قُبول دُفعة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية وخريجي التخصصات الجامعية.

حيث أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، أن موعد تقديم الضباط المتخصصين تكون كما أشرنا إليها أعلي، كما أعلن في المؤتمر الصحفي التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة، وموعد استقبال طلبات القبول بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها للعام السابق 2020، تكون اعتبارا من 20 يوليو الجاري، وحتى يوم 12 أغسطس، حيث يتم التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية وليس من خلال مكتب تنسيق الكلية، ويكون موعد التقديم للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الجاري 2021، من 12 أغسطس المقبل إلي 6 سبتمبر، بمجموع 65٪؜.

تيسيرات متاحة للمتقدمين

وضعت كلية الشرطة العديد من التيسيرات للمتقدمين، والتي منها؛ طباعة كتيب يتضمن كافة الخطوات اللازمة للتقديم، ودليل لمنافذ استخراج صحف الحالة الجنائية للمتقدمين، كما يوجد أماكن للتصوير والطوابع، وتم تشكيل لجان للاستعلامات، وتوفير أرقام هاتفية لاستقبال كافة الاستفسارات وهي 24109102، 24109117.

الشروط العامة للتقديم بكلية الشرطة

هناك العديد من الضوابط والشروط اللازم توافرها في المتقدمين للكلية، وذلك لزيادة فرصهم في للقبول بالكلية، والتي تم الإعلان عنها عقب تحديد موعد تقديم الضباط المتخصصين، وحملة الشاهدة الثانوية العامة، والتي تتمثل في؛

– أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بها عن غير طريق التجنُس.

– أن يكون حسن السيرة والسُمعة.

– ألا يكون قد تم الحُكم عليه سابقاً، بعقوبة جناية فى أحد الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصري، أو ما يعادلها من الجرائم فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة أخري مُقيدة للحُرية فى الجرائم المُخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا يكون قد تم فصله من خدمة، بحُكم أو بقرار نهائي تأديبى، وأن يكون مُستوفيًا ضوابط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسن.

– ألا يكون قد تزوج، أو سيتزوج أثناء قيده بالكلية. وجدير بالذكر انه تسري هذه الشروط على قسمي، موعد تقديم الضباط المتخصصين، والثانوية العامة.