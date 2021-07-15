انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تُحصّل فاتورة التليفون الارضي اليوم 15/7/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم هو موعد سداد فاتورة التليفون الارضي، وذلك عن شهور أبريل، ويونيو، ويوليو 2021, حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدأ تحصيل فواتير التليفون الأرضي وفقاً لمواعيد السداد المقررة، والتي تتم كل ثلاث شهور. وعليه فيمكن سدادها والإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021, من خلال موقع المصرية للاتصالات، حيث يجب اتباع بعض الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتي يمكنك التعرف عليها في هذا التقرير.

خدمات الشركة المصرية للاتصالات

تقدم شركة “وي” العديد من الخدمات خدماتها للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، والتي تساهم في تحقيق كثيراً من خدمات الانترنت المنزلي وكذلك باقات الهاتف بكل سهولة، والتي تتمثل في؛

– تجديد اشتراك الإنترنت المنزلي “wi fi”.

– تجديد اشتراك باقة “we” للموبايل.

– الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم.

– سداد فاتورة الخط الارضي.

– خدمة عملاء بتقنية الفيديو للصم والبكم.

– دليل بمختلف فروع الشركة في مصر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

يمكن معرفة الفاتورة مستحقة الدفع لدي المصرية للاتصالات، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها لعملائها في مصر. حيث يجب لتحقيق ذلك، متابعة الخطوات التالية؛

– النقر على رابط المصرية للاتصالات.

– تصفح الخدمات ثم النقر على خدمة “فاتورة التليفون الارضي”.

– كتابة الرقم وكود المحافظة.

– ثم النقر على إظهار تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي 2021.

تسديد فاتورة المصرية للاتصالات “الخط الارضي”

يمكن كذلك سداد الفاتورة من خلال موقع الشركة، وذلك لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي يتم الدفع من خلالها، ولمعرفة كيفية ذلك، عليك إتباع التالي؛

– دخول رابط موقع الشركة.

– إختيار أيقونة دفع فاتورة التليفون الارضي.

– كتابة الرقم وكود المحافظة التابع لها.

– إختيار طريقة الدفع إليكتروني، وكتابة بيانات البطاقة الأتمانية.

– ثم الضغط على أيقونة “سداد”.

ويمكن كذلك الدفع من خلال مختلف أنظمة الدفع الإليكترونية، مثل؛ فوري، أمان، مصاري، خدماتي.

مواعيد سداد الفواتير

هناك ميعاد مقرر لسداد الفواتير، والذي قد حددتة الشركة المصرية للاتصالات، والذي هو اليوم 15 يوليو 2021, وعليه فيكون معاد سماح دفع فاتورة التليفون الارضي؛

– يوم 15 اغسطس؛ حيث يتم بعد هذا التاريخ تحويل الخط الارضي لنظام الاستقبال فقط.

– يوم 14 سبتمبر تنتهي مهلة الاستقبال الخط.

– 15 سبتمبر يتم رفع الخط من الخدمة.