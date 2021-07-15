النائب محمد عمارة: حياة كريمة هى الترجمة الحقيقية الغائبة لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الشعب الجمهورى، إن مشروع حياة كريمة ما هو إلا نتاج جاد وحقيقى لحصاد سنوات من معركتى البناء والبقاء.





وأكد عمارة، أن "حياة كريمة" بمفهومها الشمولى والضمنى هى الحقيقة التى تغيب عن كثير من يدعون حقوقية الإنسان، ونسوا حق الإنسان فى الحياة وليس الحياة فحسب بل الحياة الكريمة الآمنة الشمولية والتى تضمن رقى تقديم الخدمات للمواطن سواء فى المأكل والملبس والسكن، وتمتد إلى كل مقومات المعيشة التى لا تعكر على الإنسان حياته وتسعده، فالسعادة هى غاية حياة كريمة فى ظل إطار الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى". واختتم عمارة قائلا: "إن التاريخ حقا سيقف طويلا عند تلك البطولات والإنجازات التى تحققت سواء فى قدرتها وكيفية إدارتها أو فى إطارها الزمنى العجيب، فهنيئا شعب مصر العظيم برئيسا إنسانا جابرا للخواطر، منصفا حبه الله فأحبب فيه عباده".

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