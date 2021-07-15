مطرانا الأسقفية يهنئان على جمعة بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور منير حنا، الرئيس الشرفى لأساقفة الكنيسة الأسقفية، والدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة الكنيسة الحالى، التهنئة للدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمقر مكتبه.





وبحسب بيان اليوم، أهدى المطرانان للشيخ جمعة كتاب منارة الرجاء الذى يروى سيرة 20 عامًا من مسيرة الكنيسة الأسقفية وإنجازات المطران منير حنا وخدمته فيها وتبادلوا الحديث عن الكتاب.

وأشار المطرانان إلى أن فكرة الأضحية مذكورة فى الكتاب المقدس والقرآن، ويروى العهد القديم قصة إبراهيم أبى الأنبياء جميعًا وكيف استجاب له ابنه لكى ينفذ وصية الله ففداه بكبش عظيم.

وقال المطران منير حنا، إن صداقة شخصية طويلة تجمعه بالشيخ على جمعة الذى يمثل روح الإسلام الوسطى الصحيح عبر فتاويه وخدمته فى العمل الاجتماعى بجمعية مصر الخير التى تقدم خدمات رائدة للمجتمع.

بينما أكد المطران سامى فوزى، عمق المحبة والمشاعر الأخوية التى تكنها الكنيسة الأسقفية للشيخ الدكتور على جمعة حيث يحل ضيفًا أساسيًا فى الكثير من الفعاليات والمناسبات.

من جانبه أعرب الدكتور على جمعة، عن سعادته بزيارة المطرانين متمنيًا استمرار الخدمة الكنسية والتوفيق للمطران سامى ليكمل مسيرة المطران منير حنا فى الكنيسة والمجتمع معًا.