/640772/قبل-نهائي-إفريقيا-تعرف-على-أرقام-الأهلي-في-البطولة-ومسيرة-المارد-الأحمر-من-بداية-دوري-أبطال-أفريقيا-2021-قبل-لقاء-كايزر-تشيفز

دخل النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، من البداية وهو يحمل النجمة التاسعة علي قميصة، من نسخة البطولة لعام 2020 بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري الزمالك في النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب القاهرة الدولي، وثالث ترتيب أفضل أندية العالم.

ويرصد دوت الخليج أرقام الأهلي ومسيرته من دور المجموعات من بطولة دورِي أبطال أفريقيا 2021، حتى الوصول لنهائي البطولة، وأرقام الأهلي في البطولة حتى لقاء النهائي، والإقتراب من النجمة العاشرة على قميصة، من حيث عدد الأهداف، وعدد الإنتصارات، في البطولة، والتعادلات والهزيمة.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

افتتح الأهلي مشوارة في البطولة أمام فريق المريخ السوداني، والذي حقق فيه فوز قوي على ضيفة باستاد القاهرة الدولي، بثلاثية مدوية في شباك الضيف، كان من نصيب محمد مجدي أفشة أول أهداف المارد الأحمر في البطولة، ويليه محمود عبد المنعم كهربا، والثالث والتر بواليا.

مسيرة الأهلي في دور المجموعات

خرج الأهلي من المجموعة الأولى من البطولة، كثاني لترتيب المجموعة، برصيد 11 نقطة حصدها من خلال 6 مباريات، في المجموعة ليحقق فيها ثلاث أنتصارات، ويقع في فخ التعادل في مبارتين، ويخسر في مباراة واحده، في مجموعة تضم كلا من بطل السودان"المريخ"، وبطل الدوري التنزاني فريق "سيمبا"، وبطل الدوري الكونجوالديمقراطية فريق "فيتا كلوب".

ليحجز الأهلي مقعد في الدور الـ 16 من البطولة، بعد التأهل من دور المجموعات كثاني في المجموعة الأولى، ويخرج أعلى فريق في الأربع فرق في المجموعة أكثر حصيلة تهديفية، في المجموعة برصيد 11 هدف، ويليه من حيث الاهداف فريق فيتا كلوب ثالث المجموعة برصيد 10 أهداف، ويليه متصدر المجموعة فريق سيمبا برصيد 9 أهداف.

وخرج الأهلي من المجموعة الأولي كثاني في ترتيب الفرق الأربعة، من حيث إستقبال الأهداف، برصيد 6 أهداف، خلف متصدر المجموعة سيمبا برصيد هدفين فقط، ويأتي في المركز الثالث فريق فيتا كلوب برصيد 12 هدف.

الأهلي في دور الربع نهائي

نجح الأهلي في تخطي فريق صن داونز الجنوب إفريقي في دور الربع نهائي للبطولة، بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بملعب الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد، كان لطاهر محمد طاهر البصمة الأولى في البطولة، وصلاح محسن البصمة الثانية في المباراة، وحسم التعادل بنتيجة هدف مقابل هدف في لقاء الإياب، على ملعب أتريد جفيل الخارق.

الأهلي الطريق للنهائي

حجز الأهلي مقعد في نهائي أفريقيا 2021، أمام كايزر تشيفز، بعد الفوز علي الترجي التونسي في دور النصف نهائي للبطولة، والتي ضرب فيها بنتيجة هدف دون رد على ملعب 14 جانفي، بتونس في لقاء الذهاب، وضرب الأهلي بثلاثية في لقاء الإياب على ملعب القاهرة الدولي.