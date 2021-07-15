/640769/محمد-الحسيني-عن-حياة-كريمة-شعاع-نور-بعث-الأمل-في-نفوس-المواطنين-من-جديد
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كانت بمثابة شعاع الأمل المنتظر بالنسبة للمصريين، وذلك نظرًا لما تتضمنه من مميزات ومقومات جعلتها بهذا القدر من الأهمية.
مبادرة حياة كريمة
جاء ذلك بمناسبة احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام اليوم، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، مضيفًا أن أن هذه المبادرة غيرت وجه الريف المصري للأفضل حيث استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا وفقرا.
واوضح النائب محمد الحسيني، في تصريحاته ان المبادرة لمست كافة المجالات الحيوية بالدولة، من تعليم وصحة وتطوير الريف المصري، مؤكدا أنها راعت تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بمفهومها الشامل.
تحقيق نتائج المبادرة الرئاسية على أرض الواقع
ونوه وكيل محلية النواب أن هذه المبادرة حققت نتائجها الملموسة لكافة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ، وذلك عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وبالأخص الفئات الفقيرة التي عانت من التهميش على مدار السنوات السابقة.
ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الحسيني عن حياة كريمة: شعاع نور بعث الأمل في نفوس المواطنين من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.