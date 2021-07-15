/640769/محمد-الحسيني-عن-حياة-كريمة-شعاع-نور-بعث-الأمل-في-نفوس-المواطنين-من-جديد

قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كانت بمثابة شعاع الأمل المنتظر بالنسبة للمصريين، وذلك نظرًا لما تتضمنه من مميزات ومقومات جعلتها بهذا القدر من الأهمية.

مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك بمناسبة احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام اليوم، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، مضيفًا أن أن هذه المبادرة غيرت وجه الريف المصري للأفضل حيث استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجا وفقرا.

واوضح النائب محمد الحسيني، في تصريحاته ان المبادرة لمست كافة المجالات الحيوية بالدولة، من تعليم وصحة وتطوير الريف المصري، مؤكدا أنها راعت تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بمفهومها الشامل.

تحقيق نتائج المبادرة الرئاسية على أرض الواقع

ونوه وكيل محلية النواب أن هذه المبادرة حققت نتائجها الملموسة لكافة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ، وذلك عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وبالأخص الفئات الفقيرة التي عانت من التهميش على مدار السنوات السابقة.

ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.