/640766/21-أغسطس-موعد-تقديم-الضباط-المتخصصين-بكلية-الشرطة2021--2022

حددت وزارة الداخلية موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021- 2022، في المؤتمر الذي عقد أمس بأكاديمية الشرطة للإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتقدمين لكلية الشرطة، على أن يكون التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث من العام السابق 2020، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 19 أغسطس المقبل، أما عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الجاري 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون بدءا من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى خطوات التقديم في موعد الضباط المتخصصين

خطوات التقديم في موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021 - 2022

ويجري التقديم في موعد تقديم الضباط المتخصصين 2021 - 2022 من خلال الخطوات التالية: وهي التقديم في موقع كلية الشرطة الدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي، ثم الدخول على أيقونة أكاديمية الشرطة ثم التسجيل في كلية الشرطة 2021 - اكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لها ورقم الجلوس ثم اختيار اليوم المناسب لأداء اختبارات للقدرات بعد ذلك سيجري عرض معلومات حول امتحانات سيخوضها الطالب وموقع اللجنة والموعد والرقم السري الذي يجب حفظه للاستخدام فيما بعد.

تيسيرات للمتقدمين

وهناك تيسيرات عدة أعلنت عنها أكاديمية الشرطة للمتقدمين منها طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم وإعداد منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية والطوابع والتصوير الفوتوغرافي وتشكيل لجان للاستعلامات، وتوفير خطوط هاتفية لتلقي كل الاستفسارات وهي 24109102 ، 24109117.

مراحل الاختبار

وتجرى عملية التقديم للأكاديمية عبر مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي».

ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: «الوزن المثالي: طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ».