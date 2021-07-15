/640765/خالد-تاج-الدين-بعد-مهاجمة-حلا-شيحة-ربنا-يثبتك-وتحلي-عننا

أثارت الفنانة حلا شيحة منذ ساعات قليلة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتصدرت مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعد تطاولها على الفنان الكبير تامر حسني بسبب طرحه كليب “بحبك” الذي يجمعمها سويا ضمن أحداث فليلم «مش أنا».

دوت الخليج يرصد مهاجمة خالد تاج الدين لحلا شيحة

شن عدد كبير من نجوم الوسط الفني حملة هجوم على حلا شيحة، كان من بينهم الشاعر خالد تاج الدين الذي كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “ربنا يثبتك بس وتحلي عننا بقى، ماهو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل، وبعد كده تشتمي الفن، وياريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضتيها في السنين اللي رجعتي مثلتي فيهم علينا".

كما أعاد تاج الدين بوست يسخر من تصريحات حلا شيحا جاء على النحو التالي: “انت ازاي تذيع الكليب اللي انا بقول عليه مخل و فيه مشاهد لا تليق وافقت اصوره و قبضت تمن تصويره في أول ذي الحجة ؟! طب خليه اول رجب ياخي ؟! للدرجة دي مفيش احترام للخروف اللي سرق الكيبورد ؟!”، وعلق عليه الدين قائلا: “المدفع يوزع”.

حلا شيحة تتعرض للهجوم من والدها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".

نجوم الفن يهاجمون حلا شيحة

وكان قد غرد الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «توتير»: "والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة، أن كل ده أكل عيش، وأن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا، ووقفت كلام مع صحافة".

وكتبت رندا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: "هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".

وعلقت فضالي على منشور أحد الصحفين الذي تناول الخبر: "تناقض ديني وتناقض في كل حاجة"