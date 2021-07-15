/640763/تأجيل-دعوى-فرض-الحراسة-على-نقابة-الأطباء-لـ-16-سبتمبر
أمرت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، بتأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 16 سبتمبر للإطلاع والمستندات.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020
وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من المحاميين الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت «أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء ، وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب، بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا المستجد كوفيد 19، بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.
وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية وأصحاب المصالح، والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت إلى العجز في أعدادهم.
وفي وقت سابق وصل قبل قليل، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، والشهير إعلاميا بـ «الطبيب المتحرش»، إلى جلسة النطق بالحكم، خلال الجلسة التي تعقد برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.
وقالت النيابة، في بيان لها اليوم ، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، حول فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بشأن فحص هاتفه، وما أتضح «للنيابة العامة»، باطلاعها على هذا الهاتف.
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