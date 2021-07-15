بعد فوزه ب15 ألف يورو بمهرجان كان..عرض فيلم «ريش» المصري بالجونة

/640752/بعد-فوزه-ب15-ألف-يورو-بمهرجان-كانعرض-فيلم-ريش-المصري-بالجونة

حصد الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزُهيري، الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 74 المقام في دولة فرنسا.

دوت الخليج يكشف عرض فيلم ريش بمهرجان الجونة

وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة، عن عرض فيلن «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

وعُرض فيلم ريش في يوم الثلاثاء الماضي بمهرجان كان ولاقى استحسانا من النقاد، ضمن سبعة أفلام في هذه المسابقة التي تركز بالأساس على العمل الأول أو الثاني.

تفاصيل فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

ويعد الفيلم أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.

لفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما.